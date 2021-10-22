Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 14:27
14:26
Экономика
Экономист Мильчакова: Из-за позиции «зеленых» Германия рискует замерзнуть зимой
14:25
Спорт
FIVB выступила с заявлением о казни волейболистки сборной Афганистана
14:23
Экономика
ЦБ: годовая инфляция в России увеличилась до 7,8%
14:22
Общество
Сергей Собянин объяснил разницу между введением QR-кодов и нерабочими днями
14:22
Происшествия
Ураганный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля
14:20
Политика
Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН
14:19
Армия
NetEasе: попытка развязать войну с Россией обернется для НАТО катастрофой
14:19
Происшествия
Случай массового отравления алкоголем зафиксировали в Москве
14:18
Происшествия
«Он там уже видел смерть»: жена погибшего при взрыве под Рязанью рассказала о пережитой мужем войне
14:16
Экономика
Мишустин: льготная ипотека распространится на строительство частных домов
Все новости

Российские Ту-95МС в сопровождении истребителей пролетели над северными морями

  /   Обновлено: 22 октября 2021 14:16
Армия
Российские Ту-95МС в сопровождении истребителей пролетели над северными морями
function.mil.ru

Москва, 22 октября. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Соответствующую информацию приводит Министерство обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что на всем пути российские боевые единицы дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Отмечается, что российские истребители на регулярной основе и при соблюдении всех международных правил выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 ВКС РФ перехватил американский самолет-разведчик B-1B Lancer в небе над Японским морем. Этот инцидент стал поводом для широкой дискуссии в Сети.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российские Ту-95МС в сопровождении истребителей пролетели над северными морями
россия минобороны ту-95мс
Комментировать