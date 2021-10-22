Российские Ту-95МС в сопровождении истребителей пролетели над северными морями

Москва, 22 октября. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Соответствующую информацию приводит Министерство обороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что на всем пути российские боевые единицы дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Отмечается, что российские истребители на регулярной основе и при соблюдении всех международных правил выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее сообщалось, что МиГ-31 ВКС РФ перехватил американский самолет-разведчик B-1B Lancer в небе над Японским морем. Этот инцидент стал поводом для широкой дискуссии в Сети.