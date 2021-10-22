Миниатюрные копии автомобилей создает житель Украины

Ювелир Иван Шевченко увлекся автомоделированием. Вместе с женой мужчина создает на 3D-принтере точные копии автомобилей. В семейной коллекции пары уже пять уникальных экспонатов.

Житель украинского городка Ровно конструирует миниатюры любимых марок автомобилей. Мужчина увлекся этим хобби два года назад после того, как в журнале вычитал статью о 3D-моделировании.

«Мне в руки попал материал — ПВХ пластик — и как-то спонтанно я вспомнил, как моделисты работают с этим материалом. Я просто решил попробовать, сел вечером за компьютер, распечатал себе кресла и детали, и начал это все склеивать, собирать», — вспоминает Иван Шевченко.

Первой собранной моделью стал «Москвич-2140», воспоминания о котором остались у Ивана с детства.

«Москвич-2140» была в нашей семье давным-давно, это была машина моего дедушки. Мне было интересно ее, так сказать, воплотить в жизнь, собрать в миниатюре», — делится мужчина.

На создание одной машинки порой уходит по несколько месяцев. Для Шевченко важна точность соответствия моделей своим полноразмерным прототипам — будь то интерьер салона или цвет кузова. Для большей аутентичности Иван даже покупает настоящую автомобильную краску.

«Мне вот жена помогает. Собственно, она взяла на себя моделирование этих машин для 3D-принтера, так что у нас такой семейный подряд. Маленькая семейная команда», — улыбается Иван.

В семейной коллекции уже пять миниатюрных копий автомобилей, в том числе ГАЗ-24 «Волга» и DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее». Подели не только стоят на полке в квартире, но иногда и передвигаются по улицам города, благодаря радиоуправлению.