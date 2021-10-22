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Политолог Рудницкая не исключила ухудшения отношений России и Чехии
Политика
Политолог Рудницкая не исключила ухудшения отношений России и Чехии
rgsu.net  /  РГСУ. Сделано в РГСУ.

Москва, 22 октября. После формирования новой правящей коалиции в парламенте Чехии отношения с Россией могут обостриться, считает Анастасия Рудницкая.

Как отметила кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени С.Ю. Витте, после выборов в Чехии ситуация для России может развиваться как в положительном, так и в отрицательном направлении. Известно, что новая правящая коалиция ориентирована на проевропейские позиции, поэтому, возможно, не удастся избежать нового витка конфронтации между Прагой и Москвой, говорит она.

«Это будет русофобская политика и политика, нацеленная на противостояние, а отнюдь не на какие-то здоровые отношения», — высказалась Рудницкая в эфире радио Sputnik.

pixabay.com /

По мнению политолога, есть вероятность, что между Россией и Чехией восстановится конструктивный диалог, ведь эти страны объединяют давние и многозначные дипломатические отношения. Все это дает надежду на позитивный настрой, заключила эксперт.

Ранее президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий провести первое заседание нового парламента страны. Политик поставил подпись под указом прямо из больничной палаты.

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россия чехия рудницкая
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