Каскадер Смекалкин: Алека Болдуина могли подставить с непреднамеренным убийством оператора

За использованием оружия на любой съемочной площадке всегда тщательно следят пиротехники и оружейники. Поэтому каскадер, член гильдии каскадеров России Антон Смекалкин не верит в случайность с «шальной пулей». Об этом он рассказал в интервью ФАН.

Постановщик опасных трюков для российского кино предполагает, что актера могли подставить.

«Может быть, кто-то подставил оператора или Болдуина?! Нечаянно не бывает… Есть нормы, регламентирующие, как выдавать оружие актеру и как актер будет его использовать. Алек Болдуин не виноват. Вина на том, кто принес это оружие и дал в руки актеру», — высказал свое мнение Смекалкин.

И акцентирует внимание на истории 28-летнего Брэндона Ли, который погиб от ранения в живот на съемке одной из сцен фильма «Ворон». Тогда трагедия произошла из-за заглушки, что застряла в стволе револьвера, а потом вылетела при выстреле холостым патроном. И эту неисправность не заметили члены съемочной группы.

Global Look Press / Анатолий Ломохов/Global Look Press

«За мою 40-летнюю практику у нас в стране такого не было. Например, у нас за оружием всегда тщательно следят пиротехники. Они все проверяют и лишь потом выдают актеру. И все выстрелы актер производит только под наблюдением специалистов», — подчеркнул Антон Смекалкин.

Отмечается, что на съемках вестерна «Ржавчина» актеры должны были стрелять холостыми патронами из винтовки. Тем не менее в момент выстрела, предположительно, пуля или осколки убили оператора Галину Хатчинс и ранили режиссера Джоэла Соусу.

«Винтовочный патрон — это очень сильный патрон. Потому что, когда холостой патрон разрывается, то он открывается пороховыми газами, и куски металла от гильзы вылетают через ствол. Это пулевые вещи, и попасть в ствол могло что угодно: песок, какой-то шарик… Работа с любым оружием — опасная штука. Оно стреляет один раз!» — подводит итог Антон Смекалкин.

Ранее в Сети появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Трагедия произошла, когда киногруппа работала в штате Нью-Мексико.