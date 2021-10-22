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Кадры с телефона Саакашвили из грузовика с молоком при возвращении в Грузию оказались в Сети
Политика
Кадры с телефона Саакашвили из грузовика с молоком при возвращении в Грузию оказались в Сети
Global Look Press  /  Vladimir Valishvili/Russian Look

Тбилиси, 22 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снимал себя на видео, когда пересекал границу страны в грузовике с молоком. Соответствующие кадры показал местный телеканал «Имеди».

Телеканал изъял видеоролик из телефона политика. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал эту ситуацию, отметив, что Саакашвили еще раз напомнил общественности о своих психологических и психических проблемах.

«Он абсолютный фейк во всем — и в голодовке фейк, и в похищении фейк, и в приезде фейк», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее стало известно, что бывший глава государства «вышел в свет» впервые после того, как его арестовали в Грузии 1 октября. В Сети распространили видео, как Саакашвили, находящийся в камере, машет рукой в открытое окно. Напротив здания тюрьмы стоят его соратники с флагами страны и кричат имя политика, а также обращаются к нему со словами поддержки.

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саакашвили грузия видео
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