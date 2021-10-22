Мария Захарова призвала «внешних игроков» не вмешиваться во внутренние дела Судана

Москва, 22 октября. Россия призывает положить конец вмешательству во внутренние дела Судана, а заинтересованные в этом страны — осознать свою ответственность за подобную практику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе очередного брифинга, отвечая на вопрос о влиянии политического кризиса в восточноафриканской республике на интересы России в регионе, дипломат сообщила, что глава министерства Сергей Лавров уже прокомментировал на днях данную ситуацию.

«Могу лишь подтвердить нашу позицию. Раздел этой страны был затеян не нами. Рассчитываю, что есть первичное понимание истории вопроса. Когда читаешь материалы на эту тему, складывается впечатление, что опять ищут «виноватых», — заявила Захарова.

Она напомнила, что решение о создании двух разных государств — Судана и Южного Судана принято рядом зарубежных игроков, и в первую очередь США, после чего началась активная кампания по внешнему вмешательству. Жителям страны навязывали «оптимальные» способы создания демократии «в западном понимании этого слова».

«Как результат, традиционная структура суданского общества сейчас находится под серьезным напряжением», — добавила представитель МИД РФ.

Она вновь призвала все внешние стороны прекратить любое вмешательство во внутренние дела восточноафриканской республики, равно как и других государств, и уважать право народа самому определять свою судьбу.