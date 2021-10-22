Corriere Della Sera: провал испытаний гиперзвуковых ракет ударил по позициям США в мире

Рим, 22 октября. Позиции США существенно ослабли в отношениях с Китаем после провала испытаний нового американского гиперзвукового оружия.

В публикации итальянской газеты Corriere della Sera проводятся параллели между громким провалом минобороны США и ранее появившихся сведениях об успешных запусках гиперзвукового оружия в Китае, а также испытаниями российской ракеты «Циркон». По мнению авторов статьи, США больше не могут использовать образ мирового защитника демократии, неудачи Вашингтона в этой сфере ударили по позициям государства в мире.

«Слова лидера США (о том, что Вашингтон будет защищать Тайвань от "китайской агрессии". — Прим. ред.) прозвучали через несколько часов после сообщения о неудаче в гонке гиперзвуковых ракет, которая может оставить США позади Китая и РФ», — сказано в материале.

ru.wikipedia.org / US Air Force / Public Domain

По данным западных СМИ, Пекин минувшим летом как минимум дважды проводил испытательные запуски гиперзвуковых ракет. Отмечалось, что представители Пентагона были обескуражены успехами китайцев в этой сфере. Военные эксперты считают, что Россия также разбила вдребезги мечты США о создании новых боевых систем. По их оценке, Вашингтон сможет создать собственный образец такого оружия лишь через 10 лет, передает «Царьград».