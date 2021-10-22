Клинический психолог Токарева объяснила низкую самооценку у мужчин нереализованностью

Санкт-Петербург, 22 октября. Низкая самооценка у мужчин может быть связана с нереализованностью в бизнесе и семейных отношениях, заявила руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Международный день защиты мужской нервной системы отмечается во всем мире 22 октября. Цель создания праздника заключается в привлечении внимания к гендерной дискриминации представителей сильного пола. Посвященная этой теме конференция прошла в медиацентре «Патриот».

Низкая самооценка у мужчин может формироваться как под влиянием определенных отношений в семье, так и при отсутствии реализации в бизнесе. Женщина в семейных отношениях оказывает воздействие на состояние мужчины. Такое мнение выразила клинический психолог Полина Токарева.

«Мы существа социальные и чувствуем друг друга на эмоциональном урвоне. Мужчина видит женщину так же, как она видит сама себя. Если женщина уверена в себе, и мужчина интуитивно будет подстраивать под ее поведение», — подчеркнула Токарева.

По мнению специалиста, одним из способов сглаживания конфликтов в семье может быть введение брачного договора в России. Практика позволяет защитить партнеров и повлиять на отношения.

«Что такое отношения взрослых людей? Мы договариваемся на берегу. Чем больше договоренностей, тем меньше конфликтов, и брачный договор — это договоренность на бумаге и каждый несет ответственность», — подытожила Токарева.

Клинический психолог Полина Токарева ранее сравнила положение мужчин и женщин в российском обществе. По ее мнению, зачастую именно мужчины подвергаются агрессии. Такое влияние идет из семьи, где их воспитывают сильно травмированные бабушки и мамы.