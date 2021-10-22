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Антифа сорвали богослужение в Техасе из-за закона об абортах
Весь мир
Антифа сорвали богослужение в Техасе из-за закона об абортах
wikipedia.org  /  Tania Dey / CC BY-SA 3.0

Дентон, 22 октября. Члены антифашистских организаций сорвали богослужение в кампусе Университета Северного Техаса (UNT) в Дентоне. Активисты заглушали чтение молитвы с помощью свистков и громкоговорителей.

Бдение против абортов организовало движение «Молодые консерваторы Техаса» (YCT). По словам одной из основательниц Келли Найдерт, во время мероприятия в зал ворвались около сотни антифашистов, которые начали кидать в участников различные предметы и шуметь, чтобы заглушить молитвы.

«Они преследовали нас, бросали в нас вещи, что-то скандировали. Они принесли с собой всевозможные инструменты, на которых играли, чтобы заглушить все, что мы говорили. У них были мегафоны, свистки», — рассказала она.

Акции YCT не первый раз подвергаются нападениям со стороны антифа. Так, в марте 2020 года группа разместила одну тысячу розовых флагов на территории кампуса Техасского университета в Остине, каждый из которых символизировал детей, погибших по причине аборта. Своеобразный мемориал разобрали за несколько часов. Предположительно, это тоже сделали активисты антифа.

Техас против абортов

С 1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Нововведение позволило гражданам подавать в суд на врачей, водителей и любого, кто оказывает помощь женщине с прерыванием беременности, и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа. Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», подписан губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года. Федеральный судья США Роберт Питман 7 октября временно заблокировал решение градоначальника штата. Эббот планирует обжаловать запрет.

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