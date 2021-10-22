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«Трава у дома» стала любимым советским хитом молодого поколения в караоке

  /   Обновлено: 22 октября 2021 13:48
Общество
«Трава у дома» стала любимым советским хитом молодого поколения в караоке
Russianmediagroup.ru  /  Русская Медиагруппа

Москва, 22 октября. Популярный паблик в соцсети «ВКонтакте» провел опрос «Песня какой советской группы самая популярная в караоке?». Администраторы группы «МДК» решили выяснить, помнит ли современное поколение вечные хиты, и какие именно стали любимыми даже для них.

На первое место в опросе почти сразу вышла «Трава у дома» группы «Земляне». Кроме нее в караоке любят также петь «Поворот» коллектива «Машина времени», «Все, что в жизнь есть у меня» от «Самоцветов», «Белый снег» коллектива «Верасы» и «Аттракцион» группы «Синяя птица».

Опрос привлек внимание аудитории паблика (примерно 11,5 миллиона читателей), и бурные обсуждения старых хитов продолжились в комментариях. Многие признались, что любят петь «Группу крови» Виктора Цоя и его коллектива «Кино» и «На заре» группы «Альянс».

«Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ», — отреагировал на опрос барабанщик и один из основателей группы «Земляне» Владимир Киселев.

К нему присоединился гитарист Игорь Романов, который также стоял у истоков легендарного коллектива.

«Я очень рад видеть результаты опроса. «Земляне» со дня основания обращались ко всем аудиториям. Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия «Землян»!», — заявил музыкант.

Киселев и Романов недавно порадовали поклонников группы и заявили о своем воссоединении. Уже в ближайшее время они выступят на церемонии «Золотой граммофон», которая запланирована на 10 декабря.

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