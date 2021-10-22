Боливия заинтересовалась предложением «Газпрома» по добыче лития

Москва, 22 октября. Боливийское политическое руководство нашло интересным проект, который предложила к рассмотрению российская газовая корпорация «Газпром».

Предложение добывать литий было презентовано российским концерном истеблишменту Боливии. Министр иностранных дел страны Рохелио Майта подчеркнул, что правительство приступило к изучению инициативы с большим интересом.

Глава МИД Боливии находится в Российской Федерации с официальным визитом с 21 октября. Он пробудет здесь до 24 октября. Сегодня проходят дискуссии между ним и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В основе обсуждений — широкий спектр тем, включающий торгово-экономическое партнерство государств.

Как подчеркнул отечественный министр, лидеры стран Владимир Путин и Луис Арсе несколько раз встречались и общались на протяжении крайних месяцев, наметив определенные направления развития двусторонних взаимоотношений. Лавров добавил, что Москва и Сукре согласовали проекты по энергетике, мирному атому, а также договорились по торговым обменам и гуманитарному сотрудничеству.