Минэкономики ФРГ: все пути поставок российского газа в Европу используются в полном объеме

Берлин, 22 октября. Все пути поставок российского газа на территорию Европы используются в полном объеме, заявили в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

В ведомстве ранее отметили, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по части экспорта голубого топлива на фоне рекордного роста цен. Увеличение котировок, как отметила представитель Минэкономики страны Сузанне Унгард, связано с различными факторами, в том числе с развитием мировой конъюнктуры и пожарами в Сибири.

Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляла 860 долларов за тысячу кубометров. С весны 2021 года стоимость газа увеличилась уже в четыре раза. Голубое топливо начало дорожать с середины августа, в том числе после того, как «Газпром» был вынужден сократить поставки в ЕС по трубопроводу «Ямал — Европа».

Председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр ранее заявили, что запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» мог бы исправить ситуацию на европейском энергетическом рынке.