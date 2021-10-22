Психолог Токарева назвала российских мужчин «уникальным продуктом»

Санкт-Петербург, 22 октября. Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева объяснила, чем западные и восточные мужчины отличаются от российских.

По словам специалиста, российские мужчины воспитываются в стране с традиционными ценностями. Она отметила, что именно поэтому они не готовы делить с женщиной все расходы пополам.

«Я никогда не платила за себя в заведении, более того, мужчины-друзья помогали мне финансово», — сообщила Токарева в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Она отметила, что российские представители сильного пола отличаются от мужчин на западе или востоке. Кроме того, она считает, что в России проживают идеальные мужчины.

«Я горжусь нашими мужчинами, русский мужчина — идеальный. С одной стороны, он такой же свободолюбивый, но не такой властный, как на востоке, это уникальный продукт», — добавила эксперт.

Психолог также подчеркнула, что нет ничего хорошего в том, что женщины идут осваивать мужские специальности. Это связано с тем, что у представителей каждого пола есть индивидуальные отличия, которые могут помешать в выполнении той или иной работы.

Весь мир отмечает Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины в пятницу, 22 октября. Его цель — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов.

Клинический психолог Полина Токарева также сравнила положение мужчин и женщин в российском обществе. Она отметила, что зачастую именно представители сильного пола подвергаются агрессии.