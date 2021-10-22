Москва, 22 октября. Курс доллара на торгах Мосбиржи отреагировал снижением после решения Банка России повысить ключевую ставку до 7,5% годовых, свидетельствуют данные площадки.

Так, американская национальная валюта впервые с июня 2020 года опустилась ниже 70 рублей за денежную единицу. Курс евро, в свою очередь, упал до 82 рублей с июля 2020 года и продолжает опускаться.

Центробанк РФ, тем временем, сохранил сигнал о возможности дальнейших повышений ставки на ближайших заседаниях, говорится на сайте российского регулятора. Эксперты ранее полагали, что после увеличения ставки рубль продолжит укреплять позиции.