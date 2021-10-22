Россия развивает торговое сотрудничество с Боливией

Москва, 22 октября. Глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил о создании совместной с Россией экономической комиссии, которая будет заниматься развитием торговых связей между двумя странами.

Власти России и Боливии продолжают развивать торговые отношения. Помимо формирования специальной экономической комиссии прорабатывается создание дорожной карты по торговому сотрудничеству. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, у стран есть хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, образовательных обменов и подготовки профессиональных кадров. Он рассказал, что страны договорились о дальнейшем развитии двусторонней договорно-правовой базы в экономике и по линии военно-технического партнерства.

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта находится с официальным визитом в Москве с 21 октября. Планируется, что он пробудет в российской столице до 24 числа. Накануне глава боливийского МИД провел встречу с Сергеем Лавровым.

Как отмечает МИД РФ, Боливия — один из приоритетных партнеров Москвы в Латинской Америке. Дипломатические отношения со страной были установлены в 1898 году. В 2021 году президенты обоих государств провели три телефонных диалога.

Сергей Лавров в сентябре 2021 года получил в подарок от президента Боливии Луиса Арсе разноцветного дракона. Российский министр встретился с главой латиноамериканского государства во время 76-й сессии Генассамблеи ООН.