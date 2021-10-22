Мэр Львова Садовой: власти не намерены передавать России останки советского разведчика Кузнецова

Львов, 22 октября. Львовские власти не собираются передавать Российской Федерации останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова, рассказал мэр города Андрей Садовой.

По его словам, Львов не передаст останки советского разведчика, несмотря на решение кассационного административного суда. Соответствующее заявление он сделал на странице в Facebook.

«Наша позиция однозначна», — подчеркнул Садовой и добавил, что городские власти не собираются сотрудничать с другой стороной.

Как стало известно ранее, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война». Соответствующая информация появилась в новом словаре названий и терминов.