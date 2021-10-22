Сара Джессика Паркер подчеркнула недостатки фигуры нарядом на съемках сериала

Нью-Йорк, 22 октября. Голливудская актриса Сара Джессика Паркер примерила неудачный образ на съемках сериала «Секс в большом городе». Звезда продемонстрировала неидеальный живот в 56 лет.

HBO Max готовится вернуть в этом году на телеэкраны культовый сериал «Секс в большом городе», поэтому папарацци все чаще получают свежие кадры со съемок продолжения. Так, одна из последних отснятых сцен оказалась довольно неоднозначной: главная звезда проекта Сара Джессика Паркер предстал перед камерами в коротком топе и пышной юбке в пол от Alexander McQueen.

Global Look Press / RW via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на новый наряд звезды. Костюмеры явно не учли особенности фигуры Сары Джессики Паркер — топ подчеркнул каждую складку на ее животе и выделил все недостатки внешности. Однако нельзя исключать вероятности, что спорный выбор наряда мог оказаться совсем не случайным, ведь Кэрри Брэдшоу неоднократно делала ошибки во время модных экспериментов в прошлых сезонах оригинальном сериале.

Премьера продолжения «Секса в большом городе» запланирована на декабрь 2021 года на стриминг-сервисе HBO Max. Недавно студия представила зрителям дебютный отрывок предстоящего шоу, однако так и не назвала точную дату релиза.