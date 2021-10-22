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Украинский политолог Ермолаев: команда Зеленского превращает граждан в крепостных
Политика
Украинский политолог Ермолаев: команда Зеленского превращает граждан в крепостных
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 октября. Режим президента Украины Владимира Зеленского превращает полноценных граждан в «крепостных», лишая их всех возможных прав. С таким заявлением выступил авторитетный украинский политолог Андрей Ермолаев.

Киевский эксперт предсказал судьбу «крепостных» при Зеленском в эфире запрещенного властями канала «Перший незалежний». На Украине крепостничество — это фактически реальность, социологическое явление, с которым следует считаться. Правящий режим постепенно и намеренно ограничивает граждан в правах, параллельно ухудшая их материальное положение, констатирует политический эксперт.

«На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие – крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять», — заявил Ермолаев.

Федеральное агентство новостей /

У местного «крепостничества» есть даже своя история. По словам Ермолаева, первыми вопиюще ограниченными в правах украинцами стали беженцы из юго-востока страны, где развернулась гражданская война. На подконтрольных Киеву территориях вчерашние жители ДНР и ЛНР лишались всех возможных прав и имущества, рассказал политолог. После этого уже по отработанной схеме официальный Киев принялся так же «урезать и обрезать» другие категории населения.

«Нарушения гражданских прав и ограничение свобод стало нормой», — заключил эксперт.

Украина находится как социальном, так и в экономическом кризисе. На это указала экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию с запасами газа и энергетическим кризисом во всей Европе.

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