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Forbes: многомиллиардные вложения в системы ПРО не спасут США от российских ракет
Армия
Forbes: многомиллиардные вложения в системы ПРО не спасут США от российских ракет
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 октября. Американская система противоракетной обороны (ПРО) не сможет справиться с российскими ядерными ракетами в случае массированного удара по территории США, считает военный эксперт Дэвид Экс.

В статье для американского издания Forbes аналитик пишет, что американцы в последние годы ведут активную работу по развертыванию комплексов противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и Восточной Европе. При этом он отметил, что даже такой серьезный подход к защите собственных территорий не дает американцам почувствовать себя в полной безопасности, передает «ПолитРоссия».

По его словам, многомиллиардные вложения в системы ПРО не спасут США от российских ракет. Они не в состоянии справиться даже с не самым продвинутым ядерным вооружением. Сегодня они могут противостоять только одиночным межконтинентальным баллистическим ракетам, которые летят с небольшой скоростью.

Федеральное агентство новостей /

«Этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел, в котором будут участвовать сотни китайских ядерных зарядов или, что еще хуже, тысячи российских», − сказано в публикации.

Ранее «Царьград» сообщал, что боевая авиация НАТО начала отрабатывать сценарий ядерной войны с Россией. При этом несколько дней назад в России напомнили западным странам, что в ядерной войне не может быть победителей.

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россия сша про ядерный удар
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