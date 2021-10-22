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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала, за что не может простить Шнурова
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала, за что не может простить Шнурова
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 октября. Певица Алиса Вокс находится в напряженных отношениях с музыкантом Сергеем Шнуровым после ухода из группировки «Ленинград». По ее словам, артист уничтожил ее. За это Вокс не может простить 48-летнего шоумена.

Как отметила певица, после ее ухода из группы стали появляться слухи, что она покинула коллектив из-за желания построить сольную карьеру. Но, как оказалось, дело вовсе не в этом. Атмосфера в команде была очень напряженной и порой требования к певице выходили за рамки. После решения Вокс уйти из группы Шнуров, по словам исполнительницы, начал уничтожать ее как артистку.

«Шнуров воспользовался своим медиапреимуществом и практически уничтожил меня. Я не смогу этого ему простить, поскольку это злоупотребление полномочиями, социальным статусом. Можно сказать, что Шнур добил лежачего, что совершенно не по-мужски», — сказала Алиса Вокс в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

О непростых отношениях Вокс и Шнурова могут свидетельствовать неудачные переговоры артистов по поводу творчества. Певица требовала от музыканта 19 миллионов рублей, поскольку лидер «Ленинграда», по ее словам, незаконно использовал некоторые песни, написанные с ней в соавторстве.

Кроме того, Вокс обвиняла Шнурова в том, что он заставлял ее делать неприятные вещи, например, раздеваться на сцене, передает «Вечерняя Москва».

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала, за что не может простить Шнурова
шнуров ленинград вокс
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