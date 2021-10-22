Городские набережные Выборга находятся под угрозой затопления

Сильный ветер бушует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области со вчерашнего вечера. Существует реальная угроза затопления набережных, парков и скверов.

Очевидцы делятся кадрами непогоды в Выборге: городские набережные медленно заливает водой, даже порт оказался в эпицентре стихии.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил, что 22 октября с 11:30 движение транспорта на подъезде к Выборгу №2 со стороны Торфяновки полностью перекрыто. Из-за повышения уровня воды в реке Селезневка затопило участок дороги. В город можно попасть через Калининское шоссе по трассе А-181 «Скандинавия».

Подтопило и государственный музей-заповедник «Монрепо». Как сообщают очевидцы, вода в Выборгском заливе поднялась на полтора метра, под воду ушли прогулочные дорожки.

Региональное МЧС предупреждало жителей об усилении ветра и ухудшении погоды: накануне парки и скверы Петербурга и Ленобласти закрыли из-за грядущего шторма.

Успокоится погода сегодня вечером, однако уже в выходные ожидается заметное похолодание.

Будьте аккуратны и бдительны при выборе маршрута, а лучше не выходите из дома без лишней надобности.