Церемония награждения лучших военных врачей прошла в Минобороны РФ

Москва, 22 октября. Победители и призеры Всероссийского конкурса врачей-2021 получили награды в рамках торжественной церемонии в Министерстве обороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Отмечается, что в этом году конкурс впервые проводился в дистанционном и онлайн-форматах в три этапа, два из которых были организованы и проведены силами ГВМУ.

«Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях, в том числе "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики"», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России опубликовало зрелищный видеоролик в честь 102-й годовщины со дня образования войск связи. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина распорядился передать сжиженный кислород медучреждениям, передает «Царьград».