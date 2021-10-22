Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 14:25
14:23
Экономика
ЦБ: годовая инфляция в России увеличилась до 7,8%
14:22
Общество
Сергей Собянин объяснил разницу между введением QR-кодов и нерабочими днями
14:22
Происшествия
Ураганный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля
14:20
Политика
Экономист Ткаченко сравнил со смертельной инъекцией предложение Эрдогана о ликвидации ООН
14:19
Армия
NetEasе: попытка развязать войну с Россией обернется для НАТО катастрофой
14:19
Происшествия
Случай массового отравления алкоголем зафиксировали в Москве
14:18
Происшествия
«Он там уже видел смерть»: жена погибшего при взрыве под Рязанью рассказала о пережитой мужем войне
14:16
Экономика
Мишустин: льготная ипотека распространится на строительство частных домов
14:09
Армия
Российские Ту-95МС в сопровождении истребителей пролетели над северными морями
14:08
Происшествия
Мать школьника, которому охранник магазина сломал позвоночник, рассказала о состоянии сына
Все новости

Церемония награждения лучших военных врачей прошла в Минобороны РФ

  /   Обновлено: 22 октября 2021 13:19
Армия
Церемония награждения лучших военных врачей прошла в Минобороны РФ
flot.com

Москва, 22 октября. Победители и призеры Всероссийского конкурса врачей-2021 получили награды в рамках торжественной церемонии в Министерстве обороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Награды финалистам конкурса профессионального мастерства вручил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. Отмечается, что в этом году конкурс впервые проводился в дистанционном и онлайн-форматах в три этапа, два из которых были организованы и проведены силами ГВМУ.

«Призовые места на всероссийском этапе заняли девять военных врачей Минобороны в семи номинациях, в том числе "Лучший военный врач", "Лучший хирург", "Лучший эндокринолог", "Лучший терапевт", "Лучший офтальмолог", "Лучший психиатр" и "Лучший врач лабораторной диагностики"», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России опубликовало зрелищный видеоролик в честь 102-й годовщины со дня образования войск связи. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина распорядился передать сжиженный кислород медучреждениям, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Церемония награждения лучших военных врачей прошла в Минобороны РФ
россия минобороны рф награждение военные врачи
Комментировать