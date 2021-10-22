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Лавров заявил, что в ближайшее время встреча в «нормандском формате» не состоится
Политика
Лавров заявил, что в ближайшее время встреча в «нормандском формате» не состоится
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, говоря об «обещании» Российской Федерации провести встречу в «нормандском формате», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, президент государства Владимир Путин в контактах с лидерами Германии и Франции объяснил неадекватность призывов украинской стороны организовать нормандские переговоры в нынешних условиях.

Ранее лидер Российской Федерации назвал ситуацию на Украине тупиком, где группа людей руководит страной. По его словам, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за открытую позицию, которая направлена на стабилизацию в государстве. Соответствующее заявление Путин сделал на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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украина лавров кулеба
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