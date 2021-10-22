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Финансист Разуваев оценил вероятность введения новых надбавок к пенсиям россиян

  /   Обновлено: 22 октября 2021 13:14
Экономика
Финансист Разуваев оценил вероятность введения новых надбавок к пенсиям россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 октября. Высокий потенциал создания новых социальных пособий для граждан пенсионного возраста констатировал в комментарии изданию «Народные Новости» член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Сейчас профицит российского бюджета на период с января по сентябрь текущего года достигает свыше 1,443 трлн рублей, о чем свидетельствуют данные Минфина РФ.

Как считает экономист, сложившаяся конъюнктура внутреннего рынка вкупе с позитивными тенденциями, наблюдаемыми на энергетических рынках, позволят государству учредить новые выплаты для ряда россиян.

«С очень высокой вероятностью, средства пойдут именно на выплаты пенсионерам. Профицит бюджета изначально никто не планировал. Цены на нефть и газ оказались намного выше, чем они заложены в бюджет. Вероятность выплат очень высокая. Это очень правильный шаг. Существует 90-процентная вероятность, что деньги пустят на выплаты пенсионерам», — делится своим прогнозом финансист.

Отечественные власти намереваются поддержать предпринимателей через выплаты в объеме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника бизнеса, чтобы компенсировать потери фирм, понесенные во время пандемии. Соответствующие планы озвучил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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пенсии разуваев выплаты нефть и газ
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