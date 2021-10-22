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Съемочная группа фильма «Ржавчина» отреагировала на трагический инцидент с Алеком Болдуином
Общество
Съемочная группа фильма «Ржавчина» отреагировала на трагический инцидент с Алеком Болдуином
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Лос-Анджелес, 22 октября. Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC и участники съемок фильма «Ржавчина» обратились к родным оператора Галины Хатчинс, которая стала жертвой инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина.

Съемки фильма «Ржавчина» были приостановлены из-за происшествия, которое обернулось трагедией. Актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, заряженного боевыми патронами, в результате чего была убита оператора Галина Хатчинс и ранен режиссер вестерна.

Продюсерская компания Rust Movies Productions LLC и команда фильма отреагировали на происшествие и выразили соболезнования в связи с трагедией, сообщает Deadline с ссылкой на официальное заявление.

«Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», — сказано в сообщении.

Департамент Санта-Фе начал проверку обстоятельств инцидента. По словам продюсерского центра, его сотрудники намерены сотрудничать с полицией. Стоит отметить, что правоохранительные органы не предъявили обвинения никому из съемочной группы.

В Сети появилось видео со съемочной площадки фильма «Ржавчина». На кадрах заметна зона оцепления локации, где произошел трагический инцидент.

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кино смерть алек болдуин
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