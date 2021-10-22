В Иркутской области мужчина спас из горящей квартиры женщину с младенцем

Иркутск, 22 октября. Житель Братского района вытащил из горящей квартиры женщину с 10-месячным ребенком. Малыша доставили в больницу с отравлением угарным газом, сообщили в МЧС России по региону.

Инцидент произошел в поселке Сосновый Братского района Иркутской области. В частном двухквартирном доме произошло возгорание. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу 112.

Сосед случайно увидел дым, исходящий из дома напротив. Он незамедлительно побежал на помощь местным жителям.

До приезда пожарных сосед эвакуировал из постройки местную жительницу с маленьким ребенком. Сначала мужчина взломал входную дверь и увидел, что весь проем был объят огнем. В задымленное помещение он прополз по полу и по очереди вынес на улицу ребенка, а после и его мать.

Следом за ними самостоятельно выполз отец женщины. Младенца доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. К этому времени на место пожара прибыли спасатели. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

Пламя охватило шесть квадратных метров в квартире. Причиной инцидента мог стать аварийный режим работы холодильника на кухне, из-за которого произошло замыкание.

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