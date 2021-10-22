Ливан планирует увеличить поставки электроэнергии населению на 6 часов в сутки

Бейрут, 22 октября. Ливан сможет увеличить поставки электроэнергии собственному населению на шесть часов в сутки после заключения соглашения о закупке египетского газа. Об этом сообщил министр энергетики республики Валид Фаяд.

Сейчас в Ливане наблюдается масштабный экономический кризис, одним из проявлений которого является острый дефицит топлива, бьющий по тепловым электростанциям. Договор между Египтом, Иорданией, Сирией и Ливаном призван смягчить данную проблему.

Useful detail from @TheNationalNews's @Sunniva_Rose, who spoke to Fayyadh about this Egypt/Syria gas swap; in-kind compensation to Syria; timelines for rehabilitating relevant infrastructure; and likely benefit to Lebanon's daily electricity supply: https://t.co/Ql5dZsvG50 — Sam Heller | سام هيلر (@AbuJamajem) October 22, 2021

Поставки египетского природного газа планируется оплачивать за счет кредита Международного валютного фонда (МВФ), переговоры с которым могут начаться до конца текущего года. Топливо должно поставляться по трубопроводу через территорию Иордании и Сирии, причем последняя в качестве платы за транзит будет забирать небольшую часть газа. Таким образом стороны обойдут «Акт Цезаря» — американские санкции, запрещающие товарно-денежные отношения с официальным Дамаском.

«В рамках этой сделки сирийцы получат часть газа, поступающего в Ливан, что будет эквивалентно стоимости оказанной услуги. Это один из способов избежать санкционных последствий», — сказал Фаяд.

20 октября американский дипломат Амос Хохштейн посетил Бейрут и в ходе визита заявил, что Вашингтон не намерен препятствовать данной сделке и применять какие-либо меры воздействия на участвующие в ней государства.

«Все это побуждается и поощряется международным сообществом и администрацией США в соответствии с их рекомендациями», — произнес он.

U.S. mediator Hochstein says Lebanon-Israel maritime talks need to be quick -Al Hadath TV - Reuters UK https://t.co/Fl3RCniksz — N A (@NahidAlaei) October 21, 2021

Обсуждение объемов газа, который может быть продан Ливану, продолжается. Также неизвестен и размер кредита, который Бейрут желает получить для реализации этой сделки. Предшественник Фаяда Раймонд Гаджар некогда запрашивал у Всемирного банка поддержку в размере 250 миллионов долларов, однако теперь эта цифра, видимо, возрастет ввиду скачка мировых цен на газ.

При этом Египет со своей стороны гарантирует Сирии прокачку газа исключительно из собственных месторождений без использования реверса из Израиля, так как формально два последних государства находятся в состоянии войны.

В сентябре Гаджар заявил, что Ливану необходимы 600 миллионов кубометров газа в год для обеспечения работы единственной газовой электростанции мощностью 450 МВт-ч. Это открывает возможность подавать ток в национальную электросеть на четыре часа в сутки больше.

Объединенные ливано-сирийские инженерные инспекции уже продиагностировали газовую сеть в Ливане и планируют также осмотреть газовую сеть в Сирии.

Еще 250 МВт-ч (2 часа) планируется закупать в Иордании, производящей избыток электроэнергии. Этот ток будет также идти транзитом через Сирию.

US Senior adviser for global energy security Amos Hoschstein has given Lebanon’s Energy ministry assurances that Beirut will not face sanctions related to the Caesar Act should it go forward with a US-backed deal to bring electricity from Jordan through Syria, ministry says. pic.twitter.com/a8hQpeKuzL — Aya Iskandarani (@Aya_Isk) October 20, 2021

Сейчас же ливанские электростанции подают энергию примерно четыре часа в сутки за счет нефтепродуктов, импортируемых из Ирака. В случае выполнения планов Бейрута доступность электричества вырастет до десяти часов в сутки в ближайшие месяцы.

«Если бы мы могли добиться большего, то это было бы намного лучше, но на данном этапе нет никаких гарантий [увеличения поставок более чем на 10 часов в сутки]», — сказал Фаяд.

В то же время сирийская инфраструктура находится в поврежденном состоянии из-за продолжительного военного конфликта, и в ближайшее время властям предстоит провести работы по доведению ее до того уровня, при котором она окажется способной обеспечить транспортировку газа и тока в соответствии с будущим соглашением. Ожидается, что восстановление сирийской электросети займет не менее трех месяцев.

«Она (инфраструктура — прим. ред.) должна быть модернизирована и начать использоваться в ближайшее время, в течение нескольких недель», — отметил Фаяд.

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Ожидается, что электричество проследует из Иордании в сирийскую пограничную провинцию Деръа и затем через Дамаск прибудет в Ливан на подстанцию «Ксара». Вероятнее всего, Иордания поддержит Сирию комплектующими, так как это выгодно прежде всего ей.

Две сделки с участием Египта и Иордании могут быть профинансированы за счет отдельных кредитов Всемирного банка. Поставки газа и электричества — разные проекты, и в случае общего финансирования задержки на одном направлении замедлят продвижение на другом.

«Если условия будут выполнены правильно, и если деньги будут использованы должным образом, это может сработать в интересах ливанского народа», — заключил министр энергетики.

Lebanon BLACKOUT: Whole country without power https://t.co/qDsajNZ8hw



Would someone please fix this? — CloseDanger (@CloseDanger) October 18, 2021

Наблюдаемый в Ливане острый финансовый кризис спровоцирован прежде всего неустойчивой экономической моделью государства и борьбой властных группировок. Его наглядными проявлениями выступают дефицит топлива для электростанций и частных потребителей (с сопутствующими веерными отключениями света и многокилометровыми очередями), недоступность медикаментов, банковских услуг, продовольствия.

С осени 2019 года свыше 80% ливанцев оказались за чертой бедности, в стране наблюдаются постоянные стычки между согражданами, сильные эмиграционные настроения, безработица и разорение сфер, некогда обеспечивающих основной поток валюты в страну (туризм, банкинг). Процветает производство и контрабанда наркотиков.