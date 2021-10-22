Клинический психолог Токарева сравнила положение мужчин и женщин в российском обществе

Санкт-Петербург, 22 октября. Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины отмечается сегодня во всем мире. Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как отличается положение мужчин и женщин в российском обществе.

Специалист отметила, что зачастую именно мужчины подвергаются агрессии. Все начинается в семье, где их воспитывают сильно травмированные бабушки и мамы.

«Потом они идут в детские сады, где не менее травмированные женщины воспитывают этих мальчиков, а дальше они идут в школу, где им тоже говорят, когда им можно дышать. Потом они женятся, и было бы странно, если бы у них были другие сценарии», — объяснила эксперт в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

На самом деле насилие, или как сейчас принято говорить, абьюз, не имеет пола. Хотя гендерные войны по-прежнему являются серьезной проблемой во всем мире, добавила Токарева.

«Как женщина я ни разу не ощущала гендерного неравенства и не проявляла насилия над мужчинами. Это все очень сильно раздуто и феминистками, и мужчинами, которые борются за свои права. Мы живем в мире недолюбленных в детстве мальчиков и девочек, которые, вырастая, остаются такими же», — подчеркнула психолог.

При этом в странах Запада в принципе не принято делить девочек и мальчиков. Там считается, что ребенок сам способен выбрать свой пол.

«Но это абсолютный бред. Ребенку нужны определенные устои. Конечно, это совершенно конспирологическая затея», — заключила спикер.

Международный день защиты мужской нервной системы был учрежден специально для привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Организаторы праздника делают упор на сохранении здоровья мальчиков и мужчин любого возраста.