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Экс-президент Франции Олланд намекнул на возвращение в политику скандальным обращением к Макрону

  /   Обновлено: 22 октября 2021 13:04
Политика
Экс-президент Франции Олланд намекнул на возвращение в политику скандальным обращением к Макрону
elysee.fr  /  Пресс-служба Президента Франции

Лондон, 22 октября. Левое движение Франции погрязло в мелких конфликтах и стало горсткой лилипутов, а президент Эммануэль Макрон ведет себя словно лягушка на лилиях. С таким скандальным заявлением выступил экс-глава Пятой республики Франсуа Олланд.

Он открыто и жестко раскритиковал французских социалистов в своей новой книге, фрагмент которой с собственными комментариями опубликовала британское издание The Times. В преддверии президентских выборов в стране Олланд в предельно резкой форме высказался о действующем главе государства, назвав его беспринципным и бесхребетным человеком.

«Он (Макрон. — Прим. ФАН) прыгает от одного убеждения к другому, как лягушка на водных лилиях», — приводит британское издание слова из обращения экс-президента.

Выпуск книги прямо под началом президентской гонки может быть мощным наступательным шагом, цель которого — посеять во Франции, и в особенности среди левых, политический хаос. Франсуа Олланд сам причисляет себя к социалистам и в книге прямо дает понять, что готов вытащить угасающее политическое движение из мелких дрязг и увлечения «культурой отмены», подчеркивают аналитики The Times.

Global Look Press / Chen Yichen/Xinhua

«Ему (Макрону. — Прим. ФАН)следовало попытаться примирить французов. Вместо этого... Франция, похоже, расколота между меньшинством, которое преуспевает, и остальной частью страны, которая беспокоится о своем будущем. <...> Все кандидаты от левых — лилипуты», — констатирует Олланд.

Возвращение экс-президента в большую политику серьезно спутает карты всем игрокам, считают эксперты из Лондона. До публикации книги Франсуа Олланд открыто поддерживал мэра Парижа Анну Идальго и ее президентские амбиции. Однако теперь, когда Олланд сам открыто намекнул на стремление вновь войти в Елисейский дворец, возможно, градоначальнице придется выйти из гонки и выразить экс-главе государства открытую поддержку.

Широкие народные массы Пятой республики также не питают симпатии к Эммануэлю Макрону. Как отметил член Совета Федерации Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей, это может быть связано с открытой поддержкой главой государства радикальных движений «в защиту прав ЛГБТ».

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