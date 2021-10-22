Ведущий «Время покажет» Кузичев вывел из студии политолога Корейбу за высказывание о России

Москва, 22 октября. Выходка польского политолога Якоба Корейбы в эфире ток-шоу «Время покажет» может стать для него последней в рамках российского телеэфира.

В ходе программы гости студии обсуждали попытку властей Украины подменить историю и даже реальность. Речь идет о новом «сборнике терминов», где есть упоминание Крыма и Донбасса. Кроме того, в документе Великую Отечественную войну заменили на советско-немецкую или в крайнем случае Вторую мировую. При обсуждении ситуации политолог Корейба перебил одного из спикеров, закатив истерику и попытавшись оправдать власти Киева.

В ответ телеведущему Анатолию Кузичеву пришлось с позором выводить политолога из студии, так как он скатился до оскорблений в адрес России. За кулисами его отчитала ведущая Олеся Лосева, которая пристыдила Корейбу и напомнила, что его могут выгнать с Первого канала.

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«Если еще раз это повторится, то уйдешь навсегда из нашего ток-шоу и с Первого канала в целом», — сказала политологу Лосева.

В ответ Корейба отметил, что уже пожалел о своей эмоциональной выходке и больше не намерен так себя вести.

Ранее украинский адвокат Татьяна Монтян в прямом эфире передачи «Время покажет» агрессивно высказалась о личности Корейбы, с которым и ранее открыто конфликтовала на других эфирах Первого канала. В ходе ток-шоу она даже ударила его.