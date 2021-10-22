Финансовые маркетплейсы набирают популярность в России

Москва, 22 октября. Число зарегистрированных в специальном реестре Центробанка России маркетплейсов может вырасти вдвое до конца 2021 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Финансовые компании наращивают миллиардные инвестиции в создание профильных маркетплейсов, так как стремятся аккумулировать всю финансовую активность россиян внутри своих ресурсов.

Летом в перечень регулятора с маркетплейсами вошла платформа «Сравни.ру». В конце августа зарегистрироваться в качестве финплощадки пожелал «Открытый финансовый маркетплейс». В начале октября войти в список решили в банке «Открытие» через дочернюю структуру «Открытые цифровые решения».

Статусом оператора финансовой платформы намеревается завладеть портал «Банки.ру», а представители «Промсвязьбанка» еще дискутируют по поводу возможного создания площадки.

Большинство игроков убеждены, что первоначально в данном сегменте будет наблюдаться жесткое конкурирование, а впоследствии отрасль будет представлена только двумя или тремя крупными участниками.

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило последнюю редакцию закона, который предполагает проведение эксперимента по онлайн-реализации медицинских средств, которые предлагаются только по рецепту.