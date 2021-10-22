МИД РФ: НАТО стремится превратить Черное море в арену военной конфронтации

Москва, 22 октября. Страны НАТО хотят превратить Черноморский регион в арену военной конфронтации по примеру Балтийского моря, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, в настоящее время западные страны проявляют повышенный интерес к Черному морю. Грушко отметил, что силы НАТО ведут активную деятельность на территории Болгарии и Румынии. Российский дипломат обратил внимание, что подобные шаги являются чрезвычайно опасными и могут привести к военным инцидентам.

«Ведут дело к тому, чтобы и Черное море (Балтийское море они уже превратили в арену военного соперничества) превратить в арену военной конфронтации», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Грушко заявлял, что НАТО все стремительнее скатывается в применение схем холодной войны. Он подчеркнул, что такое поведение коренным образом влияет на отношения с Москвой.