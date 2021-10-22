Фернандеш в шутку раскритиковал португальский диалект Роналду

Манчестер, 22 октября. Хавбек английского клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью Manchester Evening News подшутил над португальским диалектом своего одноклубника Криштиану Роналду.

По словам 27-летнего футболиста, порой трудно понять, о чем в команде говорят англичане: полузащитник Джесси Лингард и нападающий Маркус Рашфорд. С португальским языком — аналогичная ситуация, указал Фернандеш.

«Если вы спросите Криштиану Роналду, то получите ответ, что он, я и Диого Далот говорим по-разному. То, как говорит Криштиану, — один из худших диалектов португальского языка. Роналду с Мадейры. Господи, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова!» — посмеялся футболист.

Летом этого года форвард сборной Португалии Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Роналду назвал возвращение в английский клуб лучшим решением в его карьере. До этого нападающий защищал цвета туринского «Ювентуса».