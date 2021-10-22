ФАН собрал топ-10 фильмов, съемки которых чуть не закончились смертью актеров

Американский актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. В ходе одной из сцен Болдуин должен был выстрелить из реквизитного оружия, заряженного холостыми патронами, однако выстрел оказался фатальным.

Это не первая трагичная история в кинематографе. ФАН вспомнил завсегдатаев красной дорожки, которые чуть не погибли на съемках.

Айла Фишер («Иллюзия обмана», 2013)

Кадр из фильма «Иллюзия обмана» /

Айла Фишер могла утонуть во время съемок картины про ловких фокусников «Иллюзия обмана» режиссера Луи Летерье. Многие помнят сцену, где рыжеволосая актриса, играя ассистентку иллюзиониста, должна была выбраться из наполненного водой стеклянного куба. В момент работы над сценой цепи, которыми она была прикована, запутались. Ей пришлось провести под водой три минуты. Попробуйте задержать дыхание хотя бы на несколько минут — справились бы с таким киношным испытанием?

Шарлиз Стоун («Эон Факс», 2005)

Кадр из фильма «Эон Флакс» /

Для обладательницы «Оскара» Шарлиз Стоун очередные съемки могли закончиться трагедией и инвалидной коляской. Исполнительница главной роли в картине «Эон Факс» режиссера Карин Кусама настояла на самостоятельном исполнении опасных трюков в ленте. Так, казалось бы, безобидная сцена на батуте привела к травмам шеи.

Работу над фильмом пришлось остановить. Стоун была отправлена на реабилитацию, где врачи, разводя руками, сказали, что оскароносной звезде повезло, ведь с такими травмами люди не встают.

Джейми Александр («Тор: 2 Царство тьмы», 2013)

Кадр из фильма «Тор» /

Съемки сиквела о скандинавском боге грома «Тор» режиссера Алана Тейлора могли лишить актрису Джейми Александр возможности ходить. На съемках исполнительница роли Сиф получила сразу несколько серьезных травм.

Виной печальных обстоятельств послужили неблагоприятные погодные условия — на площадке шел дождь. Девушка неудачно поскользнулась, что привело к смещению диска в грудном отделе позвоночника, травме 11 позвонков, вывиху левого плеча и разрыву ромбовидной связки. Врачи, комментируя ситуацию, отметили, что Джейми повезло, что ее не парализовало.

Николь Кидман («Мулен Руж», 2001)

Кадр из фильма «Мулен Руж» /

В одном из интервью актриса Николь Кидман призналась, что работу над фильмом-мюзиклом «Мулен Руж» режиссера База Лурмана считает для самой сложной. В период съемок знаменитость объявила о своем желании исполнять все сложные трюки самостоятельно. Это решение звезды чуть не привело к трагедии.

В одной из сцен Кидман должна была падать прямиком в руки своему партнеру, однако актер Юэн МакГрегор не успел поймать актрису. Она упала и сломала ребро. После реабилитации это же ребро вновь пострадало в ходе примерки костюмов, когда Николь Кидман слишком сильно затянули корсет — кость вновь была сломана.

Джеки Чан («Доспехи бога», 1987)

Кадр из фильма «Доспехи бога» /

Легенда боевиков Джеки Чан славится не только своим талантом, но и любовью к самостоятельному исполнению всех, даже самых сложных и опасных, трюков. На его счету множество травм, но одна чуть не стоила звезде жизни.

На съемках картины, режиссером и исполнителем главной роли в которой был сам Чан, он упал на камень и расколол себе череп. Осколок попал актеру в мозг. Его экстренно госпитализировали, что помогло спасти экстремала. Травмы, которые получал актер за свою карьеру, не счесть: обожженные руки, вывих таза, выбитые зубы, потери сознания, порезы и другие.

Дженифер Лоуренс («Голодные игры. Сойка пересмешница», 2014)

Кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница» /

Роль Китнис из «Голодных игр» режиссера Френсиса Лоуренса далась актрисе не просто. Во время съемок Дженифер Лоуренс чуть не погибла.

По сюжету картины героиня в сопровождении группы повстанцев двигается по тоннелю, в который внезапно запускается дым. Из-за неисправности дымовой техники помещение заполнилось едким туманом. Плотные клубы дыма и недостаток воздуха дезориентировали актеров. К счастью спасатели быстро подоспели — актеры были спасены.

К слову, продолжение приключений волевой Китнис также обернулись для Лоуренс неприятностями. Во время съемок она сильно ударилась и на пару месяцев оглохла на одно ухо.

Майкл Джей Фокс («Назад в будущее – 3», 1990)

Кадр из фильма «Назад в будущее – 3» /

Съемки третьей части картины режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее» могли стать для актера Джей Фокса последними. Исполнитель главной роли чуть не повесил сам себя.

Сценарий фильма подразумевал повешение героя, но кадр получался неправдоподобным и кратковременным. Чтобы исправить ситуацию, актер выбил у себя из-под ног коробку, на которой держался, и повис на удавке. На протяжении 30 секунд Майкл Джей Фокс висел на веревке. Только спустя это время режиссер понял, что даже такой первоклассный актер, как Фокс, не мог так правдоподобно исполнить удушье и заподозрил неладное. Актера удалось спасти.

Диана Крюгер («Бесславные ублюдки», 2009)

кадр из фильма «Бесславные ублюдки» /

Картина режиссера Квентина Тарантино могла стоить жизни актрисе Диане Крюгер. Сам кинематографист мог поспособствовать печальному исходу.

Тарантино так хотел сделать сцену с удушением блондинки правдоподобной, что решил собственноручно исполнить свой замысел. Перед камерами он заменил актера Кристофа Вальца, исполняющего роль штандартенфюрера СС Ганса Ланды.

Однако желание режиссера сделать сцену правдоподобной захлестнуло Тарантино, и он слишком сильно приложился к шее актрисы. Диана Крюгер даже на несколько минут потеряла сознание.

Аарон Пол («Во все тяжкие», 2008 – 2013)

Кадр из сериала «Во все тяжкие» /

Исполнитель роли Джесси Пинкмана, экс-помощника Уолтера Уайта, чуть не погиб вовремя съемок ленты. Актера Аалона Пола на съемках первого сезона «Во все тяжкие», можно сказать, от смерти спасла сама судьба.

Сыграть необходимую сцену в пустыне возле трейлера-лаборатории все никак не удавалось. Тогда Пол попросил режиссера внести некоторые изменения в сценарий и дать возможность ему импровизировать. После внесенных корректировок огромный валун, придерживающий съемочный автомобиль, упал ровно на то место, где должен был стоять актер.

Если бы не внесенные поправки, съемки оказались бы для Пола роковыми.

Джейсон Стетхэм («Неудержимые» – 3)

Кадр из фильма «Неудержимые - 3» /

Джейсон Стетхэм оказался крепким орешком не только с киноэкранов, но и в реальной жизни. Во время съемок третьей части боевика «Неудержимые», режиссером которого выступил Сильвестр Сталлоне, Стетхэм чуть не погиб.

Актер был за рулем грузовика с неисправными тормозами, ему пришлось свести автомобиль с трассы. С 18-метровой высоты машина упала в море, а Стетхэм чудом выбрался наружу пока грузовик не ушел под воду.

Как отмечал после съемок сам Сталлоне, любой бы нормальный человек при таких условиях погиб бы, но не Стетхэм с его стальным скелетом. Сам же исполнитель главной роли считает, что именно прошлый опыт работы водителем спас ему жизнь.

Ранее продюсерская компания Rust Movies Productions LLC и участники съемок фильма «Ржавчина» обратились к родным оператора Галины Хатчинс, которая стала жертвой инцидента с участием голливудского актера Алека Болдуина.