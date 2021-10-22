Звездный адвокат Жорин не верит, что Болдуин намеренно хотел убить оператора фильма «Ржавчина»

Санкт-Петербург, 22 октября. Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Ржавчина». Он считает, что голливудский актер Алек Болдуин не планировал совершать убийство.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей звездный юрист отметил, что представители закона в США непременно разберутся в ситуации. По его словам, подобное уже происходило в истории кинематографа.

«Были случаи, когда холостой патрон оказывался боевым или как в данном случае — не срабатывал. Здесь правоохранители проверят и установят все обстоятельства», — отметил собеседник издания.

Сергей Жорин считает, что произошедшая трагедия на съемках может быть несчастным случаем, либо чьей-то преступной халатностью. Он не верит, что Алек Болдуин может быть причастен к случившемуся. Однако юрист обратил внимание, что, несмотря на ситуацию, актера отпустили до выяснения обстоятельств, что в России является недопустимым.

«У нас бы такой номер не прошел, потому что общественное внимание, общественность просто бы затравила правоохранителей, обвинив, что известный актер откупился. Поэтому, если бы такая история произошла у нас – она бы разворачивалась иначе. К сожалению. Потому что зачастую, по резонансным делам правоохранители идут на поводу у общественного мнения», — подчеркнул собеседник ФАН.

В истории с Болдуином адвокат не сомневается, что американская полиция сможет выяснить все обстоятельства трагедии и виновник понесет заслуженное наказание. Всех поклонников актера Жорин призвал дождаться окончания расследования.

Напомним, голливудский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна выстрелил из реквизита, который должен был быть заряжен холостыми. Однако патрон разорвало, в результате чего были ранены два человека — оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Кинооператора не удалось спасти.

Ранее в Сети появились первые кадры со съемочной площадки. Американский телеканал ABC7 Eyewitness News опубликовал видео, которое снято с высоты, на нем видно огороженную территорию и большое количество машин на месте трагедии.