Королева Летисия своим образом затмила дочерей на концерте в Мадриде

Мадрид, 22 октября. Минувшим вечером в испанской столице прошел ежегодный концерт, на котором вручается премия принцессы Астурийской. Ради этого события главная виновница торжества даже выкроила время и вернулась из Уэльса, где сейчас заканчивает старшую школу. На торжественном мероприятии наследница трона появилась в компании младшей сестры Софии и родителей, пишет журнал Elle.

Но несмотря на юность и красоту прекрасных принцесс, в центре внимания все-таки оказалась королева Летисия. Не секрет, что испанская донья обладает безошибочным модным чутьем. На этот раз ей снова удалось всех поразить.

Остановив выбор на платье с диагональным разрезом, Летисия слегка «заигралась». По его краям и до самой талии платье украшено изумрудными перьями. Они напомнили о ее весеннем появлении на публике. Тогда королева появилась в пудровом корсете с перьями из коллекции The 2ND Skin. Данный бренд — это объединение Pret-a-porter и Couture. Другая смелая деталь на платье — волнующий треугольный вырез на спине платья.

Дополнила испанская донья свой образ с помощью золотых аксессуаров: клатча и лодочек Magrit. На голове королевы как часть волшебного образа красовались собранные в хвост волосы.

На мероприятии классические испанские произведения сыграл Симфонический оркестр Княжества Астурии.

Ранее сообщалось, как королева Летисия нашла идеальную одежду, которая стройнит.