Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 15:54
15:53
Общество
Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
15:51
Общество
Суд оштрафовал директора «Новосибирскавтодора» на 500 тысяч рублей за дачу взятки
15:49
Политика
МИД Узбекистана назвал недопустимым размещение ВС США в стране
15:49
Общество
Набиуллина надела брошь с луком и стрелой на пресс-конференцию по ключевой ставке
15:47
Общество
Гинеколог Апсалямова назвала пять анализов, которые необходимо сдать перед свадьбой
15:42
Шоу-бизнес
Актер Сергей Жигунов рассказал о смертях артистов в отечественном кино
15:42
Происшествия
Разрушение зубца кремлевской стены из-за ураганного ветра сняли на видео
15:41
Политика
В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа
15:39
Экономика
ЦБ РФ сообщил о возможном повышении ключевой ставки до 8,5% в декабре
15:38
Политика
Российские пользователи Сети назвали бегством уход делегаций с выступления Матвиенко
Все новости

Королева Летисия своим образом затмила дочерей на концерте в Мадриде
Шоу-бизнес
Королева Летисия своим образом затмила дочерей на концерте в Мадриде
wikipedia.org  /  Diego Sinova / Comunidad de Madrid / CC BY 2.0

Мадрид, 22 октября. Минувшим вечером в испанской столице прошел ежегодный концерт, на котором вручается премия принцессы Астурийской. Ради этого события главная виновница торжества даже выкроила время и вернулась из Уэльса, где сейчас заканчивает старшую школу. На торжественном мероприятии наследница трона появилась в компании младшей сестры Софии и родителей, пишет журнал Elle.

Но несмотря на юность и красоту прекрасных принцесс, в центре внимания все-таки оказалась королева Летисия. Не секрет, что испанская донья обладает безошибочным модным чутьем. На этот раз ей снова удалось всех поразить.

Остановив выбор на платье с диагональным разрезом, Летисия слегка «заигралась». По его краям и до самой талии платье украшено изумрудными перьями. Они напомнили о ее весеннем появлении на публике. Тогда королева появилась в пудровом корсете с перьями из коллекции The 2ND Skin. Данный бренд — это объединение Pret-a-porter и Couture. Другая смелая деталь на платье — волнующий треугольный вырез на спине платья.

Дополнила испанская донья свой образ с помощью золотых аксессуаров: клатча и лодочек Magrit. На голове королевы как часть волшебного образа красовались собранные в хвост волосы.

На мероприятии классические испанские произведения сыграл Симфонический оркестр Княжества Астурии.

Ранее сообщалось, как королева Летисия нашла идеальную одежду, которая стройнит.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Королева Летисия своим образом затмила дочерей на концерте в Мадриде
испания мода платье перья астурия принцесса астурийская королева летисия
Комментировать