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Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
Prt Scr twitter.com  /  @MAGAVision2020

Тапачула, 22 октября. Порядка 60 тыс. мигрантов скопилось на мексиканской стороне южной границы США. Беженцы намерены отправиться в Штаты в ближайшие дни, передает Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, мигранты, которые собираются на южной границе, в основном выходцы из Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Гватемалы. Среди них много несовершеннолетних и матерей-одиночек.

Мигранты надеются, что администрация Байдена, в конце концов, выиграет судебный процесс и отменит программу «Оставайтесь в Мексике». Она была создана в 2018 году и являлась одной из центральных мер по борьбе с беженцами, заявленной Дональдом Трампом. Согласно ей, мигрантов, которые ожидали решения суда по своему делу, возвращали в Мексику.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис, лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
Федеральное агентство новостей /

21 октября Техас и Миссури также потребовали от Байдена достроить «стену Трампа» из-за засилья мигрантов на границе.

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мигранты сша мексика
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