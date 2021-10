Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США

Тапачула, 22 октября. Порядка 60 тыс. мигрантов скопилось на мексиканской стороне южной границы США. Беженцы намерены отправиться в Штаты в ближайшие дни, передает Fox News со ссылкой на свои источники.

