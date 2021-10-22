NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M

Москва, 22 октября. Разработчики игровой студии NCSoft дадут игрокам возможность сохранить кланы из игры Lineage II при переходе в кроссплатформенную Lineage2M.

Заявки на переход в Lineage2M уже открыты, игроки смогут сохранить не только никнеймы, но и кланы бесплатно. Акция коснется геймеров из России и стран Восточной Европы. Об этом представители студии объявили на сайте игры.

Незадолго до этого разработчики NCSoft открыли предварительную регистрацию: для игроков будут доступны внутренние бонусы. Среди них — 200 000 аден и две карты, которые рассчитаны на 11 использований. Релиз игры состоится в конце 2021 года, точная дата все еще неизвестна.

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