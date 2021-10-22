Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятая НАТО стратегия по сдерживанию России подтверждает правильность решения Москвы о прекращении официального диалога с Альянсом.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля заявил, что новая стратегия Североатлантического альянса самым красочным образом подтверждает правильность решений, которые были приняты российской стороной в отношении НАТО.

«Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», — сообщил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс фактически «похоронил» совет Россия — НАТО, отказавшись от контактов по военной линии. По ее словам, Альнс не заинтересован в поисках пути для деэскалации, передает «Царьград».