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Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятая НАТО стратегия по сдерживанию России подтверждает правильность решения Москвы о прекращении официального диалога с Альянсом.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля заявил, что новая стратегия Североатлантического альянса самым красочным образом подтверждает правильность решений, которые были приняты российской стороной в отношении НАТО.

«Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», — сообщил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс фактически «похоронил» совет Россия — НАТО, отказавшись от контактов по военной линии. По ее словам, Альнс не заинтересован в поисках пути для деэскалации, передает «Царьград».

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