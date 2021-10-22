Конфликт уволенного мужчины и директора в Томской области закончился убийством из засады

Томь, 22 октября. Сельский житель застрелил своего бывшего работодателя, который ехал в собственной иномарке. Как стало известно ФАН, незадолго до своего убийства предприниматель выгнал с работы подозреваемого.

Преступление было совершено недалеко от села Курлек Томского района 21 октября утром. Злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в директора фирмы, ехавшего на своем автомобиле. Пуля попала ему в голову. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Томской области Ольга Бурковская.

Задержали подозреваемого практически по горячим следам. Он является жителем села Курлек. 32-летний мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

prokuror.perm.ru / Прокуратура Пермского края

«О конфликте задержанного с убитым знала вся округа, поэтому задержали злодея очень быстро, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Подозреваемый трудился разнорабочим на предприятии, которое добывает гравий. Незадолго до своего убийства директор уволил задержанного и, по его версии, не заплатил полагающихся денег. Это будет проверятся в ходе следствия».

Сельчанин затаил обиду. Он несколько раз приходил к начальнику и просился обратно на работу. Однако руководитель был непреклонен и не изменил своего решения.

«После этого мужчина решил отомстить своему обидчику. Он взял, предположительно, ружье и устроил засаду на повороте к селу. Он знал расписание движения жертвы и выбрал удобное место, потому что там всегда машины сбавляют скорость. Когда транспортное средство поравнялось с его укрытием, он произвел прицельный выстрел и попал водителю в голову. Руководитель предприятия мгновенно погиб на месте. Орудие убийства пока не найдено. Злоумышленник выбросил его в водоем», — дополнил источник.

Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что гражданин Армении убил одного из любовников жены в Московской области. Кроме этого, он пытался задавить автомобилем другого близкого друга сожительницы.