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Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота

  /   Обновлено: 22 октября 2021 12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
pexels.com  /  tripleMdesignz

Судогда, 22 октября. Кот почти неделю не мог самостоятельно слезть с дерева, которое находилось на местном кладбище. Животное было спасено общими силами добровольцев и пожарных.

Инцидент произошел в городе Судогда во Владимирской области. Местная жительница, которая несколько дней наблюдала за мяукающим котом, обратилась в экстренную службу 112 и ведомство ГУ МЧС России по региону. Однако все ответили женщине, что эта ситуация «не входит в их компетенцию».

Неравнодушными остались только работники 79 пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия на место они увидели, что житель города самостоятельно пытается снять животное с дерева.

Сотрудники МЧС подстраховали мужчину при помощи трехколенной лестницы и помогли ему спуститься на землю. Огнеборцы осмотрели дерево и решили припугнуть кота струей воды, но он лишь перепрыгнул на соседнюю ветку.

Местный житель предложил залезть на дерево, срубить ветку, на которой сидело животное, и поймать его внизу. Такая тактика оказалась успешной, и кота удалось спасти. Никто не пострадал.

В Башкирии мужчина спас оставшегося в лесу без мамы раненого малыша косули, сообщал ФАН. Дома супруга спасителя и его дети оказали животному первую помощь.

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