Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами

Москва, 22 октября. В России нет «коврового» объявления организаций иностранными агентами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, решение о признании иноагентом можно оспорить в суде

«Никаких "ковровых" объявлений нет. Существует судебный вариант оспорить это решение», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. По его словам, дело не в позиции определенных деятелей или СМИ, закон об иноагентах не запрещает иметь свое мнение.