Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:55
12:53
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
12:39
Общество
Российские власти пока не рассматривают возможность введения более жестких ограничений
12:39
Экономика
Россия увеличила объем международных резервов до 620,3 млрд долларов
Все новости

Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 октября. В России нет «коврового» объявления организаций иностранными агентами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, решение о признании иноагентом можно оспорить в суде

«Никаких "ковровых" объявлений нет. Существует судебный вариант оспорить это решение», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инструмент признания иностранными агентами необходимо совершенствовать и никогда им не злоупотреблять. По его словам, дело не в позиции определенных деятелей или СМИ, закон об иноагентах не запрещает иметь свое мнение.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
песков сми иноагенты
Комментировать