Россия увеличила объем международных резервов до 620,3 млрд долларов

Москва, 22 октября. Объем международных резервов РФ по состоянию на 15 октября 2021 года достиг 620,3 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.

За неделю показатель увеличился на 4,9 млрд долларов, что соответствует 0,8%. Рост резервов, по мнению регулятора, связан с положительной переоценкой, а также покупками иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам прошлого года международные резервы РФ выросли на 7,5%. На 1 января они составляли 696,8 млрд долларов. В начале сентября международные резервы достигли исторического максимума — 620,8 млрд долларов.

Руководство Центробанка РФ 22 октября соберется для принятия решения по ключевой ставке. Аналитики Bloomberg предполагают, что на фоне ускорившейся инфляции ставка увеличится до 7,25%. По их мнению, существует вероятность того, что показатель может еще увеличиться до конца года.