Песков: допподдержка россиян в связи с длинными нерабочими днями не планируется

Москва, 22 октября. Власти России в настоящий момент не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с длинными нерабочими днями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно. По факту к запланированным выходным и праздничным дням в честь Дня народного единства добавляются три выходных.

Российские высшие учебные заведения могут перевести своих студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.