Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:55
12:55
Общество
Звездный адвокат Жорин не верит, что Болдуин намеренно хотел убить оператора фильма «Ржавчина»
12:53
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
12:39
Общество
Российские власти пока не рассматривают возможность введения более жестких ограничений
Все новости

Песков: допподдержка россиян в связи с длинными нерабочими днями не планируется
Экономика
Песков: допподдержка россиян в связи с длинными нерабочими днями не планируется
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 октября. Власти России в настоящий момент не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с длинными нерабочими днями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно. По факту к запланированным выходным и праздничным дням в честь Дня народного единства добавляются три выходных.

Российские высшие учебные заведения могут перевести своих студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу в период нерабочих дней. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков: допподдержка россиян в связи с длинными нерабочими днями не планируется
песков поддержка нерабочие дни
Комментировать