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National Interest: арктические амбиции Евросоюза не имеют смысла
Политика
National Interest: арктические амбиции Евросоюза не имеют смысла
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 октября. Евросоюз внезапно сильно озаботился своим местом в Арктике, выпустив соответствующее коммюнике, пишет доктор Элизабет Бьюкенен.

В своей статье для The National Interest журналистка, научный сотрудник и преподаватель мировой стратегии в институте Дикина отметила, что никто не понимает, для чего ЕС так рвется в Арктику и какие будут последствия. Как отмечает Бьюкенен, не исключено, что Брюссель намеревается провести в Арктике политический маневр для насаждения «зеленой» повестки и противодействия России.

Автор считает, что заявленные арктические амбиции ЕС расходятся с социально-экономическими интересами и интересами развития Евросоюза, а также с геополитическими реалиями и грандиозными планами непосредственно самих арктических государств. ЕС же описывает свое полномасштабное участие в таких программах геополитической необходимостью.

«То есть в конечном счете его интерес больше связан с политическим влиянием, то есть политикой? Именно ради этого происходят сложные танцы внутри ЕС с попытками примирить разновекторные интересы его членов?» — задается вопросом журналистка.

piqsels.com /

Несомненно, ЕС уже находится в Арктике, но никто не стал ближе к пониманию того, зачем это делается, заключила Элизабет Бьюкенен. Их пребывание там абсолютно бессмысленно.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал европейцам сказку про лису и волка. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с Арктикой в преддверии трудной зимы.

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