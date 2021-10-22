Каскадер Александр Иншаков исключил случайность в инциденте с Алеком Болдуином

Москва, 22 октября. Актер и каскадер Александр Иншаков прокомментировал трагедию на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Артист объяснил, кто может быть виновен в произошедшем.

Алек Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемках вестерна «Ржавчина». Вместо холостого патрона в оружии оказался боевой, что привело к смерти оператора и ранению режиссера Джоэла Соуса.

Каскадер Александр Иншаков назвал преступлением трагический инцидент. В комментарии Федеральному агентству новостей артист заявил, что случайность происшествия, как правило, исключена на съемочной площадке.

«Это совершенно дикий случай. Есть специальные люди, которые занимаются оружием. Оружие охолощенное. Такие варианты исключены. Это может быть, если кто-то подложил боевой ствол и дал человеку в руки», — предположил режиссер.

Иншаков также подчеркнул: Болдуин должен был отдавать себе отчет о том, что держит в руках оружие. Поэтому актеру следовало убедиться заряжен ли реквизит холостыми патронами. Тем не менее, Иншаков отметил, что на его памяти неохолощенное оружие никогда не попадало в руки артистам.

Адвокат Александр Добровинский также прокомментировал инцидент. Эксперт отметил, что вина за происшествие лежит не на Алеке Болдуине, а на ответственных за реквизит.