Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены

Баку, 22 октября. Азербайджан отпустил двух иранских водителей, которые месяц назад были арестованы за «нарушение территориальной целостности республики». Решение об освобождении принято после того, как власти Ирана выпустили директиву о запрете въезда в Карабах, признав подобные действия нарушением суверенитета Азербайджана.

Данный документ был распространен среди дальнобойщиков, транспортных компаний и профсоюзов, которых предупредили о юридической ответственности за нарушение нового указа. Свое решение Тегеран объяснил фактическими изменениями демаркационной линии, произошедшими после войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поскольку теперь маршруты движения проходят по территориям, подконтрольным Баку.

#Azerbaijan releases two Iranian truck drivers whose arrest last month on charges of illegally crossing into the country strained ties between Baku and Tehran.https://t.co/IsQNlVpBRC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 21, 2021

Как сообщается, после издания директивы оба задержанных были переданы иранскому посольству. В свою очередь, Государственный таможенный комитет Азербайджана заявил, что власти страны решили освободить водителей, «руководствуясь принципами гуманизма, взаимного уважения и добрососедства».

Оттепель произошла на фоне недавней встречи глав МИД двух республик, которые договорились решать все разногласия дипломатическим путем. Ранее этот арест привел к резкой эскалации напряженности в отношениях между странами. Баку заявил, что иранские водители въехали на территорию Нагорного Карабаха, обойдя таможенный контроль при въезде в страну, чтобы избежать пошлин на транзит грузов в Армению.

На этом фоне заметно повысилась интенсивность военных учений и тренировок в районе общей границы, страны стянули к ней подкрепления силовых структур, что еще больше усугубило ситуацию. При этом обе стороны подчеркивали, что маневры не являются демонстрацией силы и не угрожают суверенитету соседнего государства. Тем не менее Тегеран прямо указал на то, что пытается обезопасить рубежи от угрозы со стороны Израиля, силы которого якобы присутствуют на азербайджанской территории. Баку опроверг подобные утверждения.

Iran-Azerbaijan: What is behind the recent tensions? https://t.co/BZG8DIG13m pic.twitter.com/WD1xjBYX0V — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 9, 2021

Стоит отметить, что после окончания войны в Нагорном Карабахе ситуация с транзитом иранских грузов на север значительно усложнилась. Азербайджан резко сократил пропускную способность пограничных переездов. В итоге водителям из Исламской республики приходилось по нескольку дней ожидать своей очереди, что зачастую приводило к порче товаров. Вероятной причиной ограничения транзита называют желание Баку вытеснить Тегеран как конкурента по экспорту сельскохозяйственной продукции с российского и европейского рынков. Однако после ареста водителей и ввода дополнительных въездных пошлин Иран договорился с Арменией о строительстве двух новых торговых маршрутов, которые пойдут в обход азербайджанской территории, а также начал развитие морских торговых путей через Каспийское море.