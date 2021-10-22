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Минэнерго РФ: эпоха угля может закончиться только к концу столетия

  /   Обновлено: 22 октября 2021 12:30
Экономика
Минэнерго РФ: эпоха угля может закончиться только к концу столетия
pixabay.com

Москва, 22 октября. Эпоха угля может завершиться не раньше, чем к концу текущего столетия, быстрого отказа от этого вида топлива ожидать не стоит, заявил глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников.

В настоящий момент в мире не наблюдается такого технологического прорыва, который позволил бы кардинально перестроить мировую энергетическую систему. При этом успехи, достигнутые богатыми странами, пока недоступны для бедных, добавил Мочальников в интервью РИА Новости.

Уголь по-прежнему считается одним из самых дешевых видов топлива, и странам, испытывающим энергетический дефицит, «некуда деваться». Согласно прогнозу представителя ведомства, до 2040 года уголь останется в списке базовых элементов энергетического баланса. Развитие технологий в дальнейшем позволит перейти на альтернативные источники, однако это небыстрый процесс.

В целом в России запасов угля хватит примерно на 350 лет, заявлял ранее Мочальников. Объемы превышают 400 млрд тонн. Если тенденция по добыче сохранится, рост относительно прошлого года составит 6%.

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россия минэнерго уголь запасы угля
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