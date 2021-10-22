Baijiahao: Путин 20 лет назад предсказал возрождение России на обломках СССР

Пекин, 22 октября. Президент России Владимир Путин предсказал возрождение могущественного российского государства на обломках СССР, пишет китайское издание Baijiahao.

Как отмечают журналисты, спустя 20 лет стало ясно, что слова Путина были пророческими, а экономика России чрезвычайно развилась. Теперь РФ вырвалась из лап США и обзавелась настоящими партнерами, пишет «ПолитРоссия».

Путин не сидел сложа руки, а усердно трудился, активно завоевывая уважение народа. Кроме того, он «использовал свои способности и мудрость, чтобы сокрушить стратегическое сдерживание России Западом», пишут китайцы. Издание напомнило фразу Путина 20-летней давности, которая предсказала могущество России.

«Президент РФ Владимир Путин однажды сказал одну фразу: "Если вы дадите мне 20 лет, я верну вам сильную Россию". Это предсказание Путина сегодня становится реальностью», — пишет издание.

Теперь Россия активно развивается, страна вернулась в ряды держав мирового класса, а ее армия может в одиночку противостоять мировому гегемону — США, заключили авторы.

Ранее Путин заявил, что результатом его работы на посту стало сокращение числа людей, проживающих за чертой бедности с 40 млн до 19-20 млн. По словам Путина, он не думает о своей роли в истории.