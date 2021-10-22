Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 12:55
12:53
Весь мир
Fox News: 60 тысяч мигрантов скопилось на границе Мексики и США
12:50
Происшествия
Тела четырех погибших в Албании российских туристов отправлены на родину
12:49
Происшествия
ФАН публикует имена погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
12:48
Весь мир
Арестованные за нарушение госграницы Азербайджана иранские водители освобождены
12:46
Общество
NCSoft объявила о начале переноса и имени кланов и никнеймов в Lineage2M
12:45
Политика
Песков отреагировал на принятие НАТО новой стратегии по сдерживанию России
12:42
Общество
Жители Владимирской области спасли застрявшего на дереве кота
12:40
Политика
Песков заявил об отсутствии в России «коврового» объявления организаций иноагентами
12:39
Общество
Российские власти пока не рассматривают возможность введения более жестких ограничений
12:39
Экономика
Россия увеличила объем международных резервов до 620,3 млрд долларов
Все новости

Baijiahao: Путин 20 лет назад предсказал возрождение России на обломках СССР
Политика
Baijiahao: Путин 20 лет назад предсказал возрождение России на обломках СССР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 22 октября. Президент России Владимир Путин предсказал возрождение могущественного российского государства на обломках СССР, пишет китайское издание Baijiahao.

Как отмечают журналисты, спустя 20 лет стало ясно, что слова Путина были пророческими, а экономика России чрезвычайно развилась. Теперь РФ вырвалась из лап США и обзавелась настоящими партнерами, пишет «ПолитРоссия».

Путин не сидел сложа руки, а усердно трудился, активно завоевывая уважение народа. Кроме того, он «использовал свои способности и мудрость, чтобы сокрушить стратегическое сдерживание России Западом», пишут китайцы. Издание напомнило фразу Путина 20-летней давности, которая предсказала могущество России.

«Президент РФ Владимир Путин однажды сказал одну фразу: "Если вы дадите мне 20 лет, я верну вам сильную Россию". Это предсказание Путина сегодня становится реальностью», — пишет издание.

Теперь Россия активно развивается, страна вернулась в ряды держав мирового класса, а ее армия может в одиночку противостоять мировому гегемону — США, заключили авторы.

Ранее Путин заявил, что результатом его работы на посту стало сокращение числа людей, проживающих за чертой бедности с 40 млн до 19-20 млн. По словам Путина, он не думает о своей роли в истории.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Baijiahao: Путин 20 лет назад предсказал возрождение России на обломках СССР
путин китай Baijiahao
Комментировать