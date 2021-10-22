Россия отправила в Алжир первую с 2016 года крупную партию пшеницы

Алжир, 22 октября. По данным компании «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра Холдинг»), Алжир впервые с 2016 года импортировал 60 тыс. тонн продовольственной пшеницы из России.

Об этом в среду сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт). Отправка груза проходила двумя судами с зернового терминала «Тамань». Он уже доставлен в североафриканскую страну.

Поставки пшеницы из России в АНДР возобновились в июне 2021 года после пятилетнего перерыва. Алжир является одним из десяти крупнейших покупателей зерна в мире с общим объемом около 6 млн тонн за 12 месяцев. В 2016–2017 сельскохозяйственном году РФ отправила в страну 113 тыс. тонн.

«Алжир исторически экспортирует зерно из Франции, Германии, Латвии, Литвы и Аргентины и предъявляет высокие требования к качеству поставок. Для нас диверсификация рынков сбыта является частью стратегии развития компании, мы работаем над расширением торгово-логистических партнерств как с отечественными производителями сельхозпродукции, так и конечными покупателями, и стремимся предоставлять надежные и качественные услуги нашим потребителям», — сообщил гендиректор «Деметра Трейдинг» Роман Крон.

Сделка реализуется в то время, когда Париж движется к потере одного из своих важнейших рынков сбыта. Несколько дней назад СМИ сообщили, что Алжир готовится нанести болезненный удар по экономике Франции, связанный с постепенным отказом от производимой ею пшеницы в пользу российской.

По информации источников, АНДР намерена расторгнуть контракты с некоторыми европейскими компаниями, отменить коммерческие соглашения и сократить контакты с парижскими исследовательскими офисами на фоне оскорбительных для Алжира недавних заявлений президента Эммануэля Макрона. Кроме того, в июне 2021 года североафриканское государство отказалось от поставки 27 тыс. тонн французской пшеницы после того, как внутри партии служащие обнаружили двух мертвых животных. Власти Алжира потребовали тогда компенсацию за груз, возвращенный на территорию страны-производителя.